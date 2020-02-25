Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

25.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:41
Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 24 şüphelinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 20'sinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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