Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari örgüt üyesi, gözaltına alındı.

08.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:54
Ankara'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 firari örgüt üyesi, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şafak vakti 300 polisin katılımıyla 105 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve 'imam' pozisyonunda görev aldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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