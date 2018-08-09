Ankara'da Fetö Operasyonu: 12 Öğretmene Gözaltı

Ankara'da Fetö Operasyonu: 12 Öğretmene Gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da Fetö Operasyonu: 12 Öğretmene Gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - Ankara

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