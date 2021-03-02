Ankara'da, FETÖ'nün yeniden toparlanma ve yapılanma faaliyetine yönelik operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden toparlanma ve yapılanma faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda yakalanan örgüt yöneticilerinin beyanları ve ele geçen dijital materyalin incelenmesi sonucu, örgütün yeniden toparlanma ve yapılanma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 12'sini 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu arada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren iki ayrı operasyon daha düzenlemiş, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 24, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün yeniden toparlanma ve yapılanma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 12 kişinin yakalanmasıyla üç soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 56'sı gözaltına alınmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl