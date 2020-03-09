Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 58 gözaltı
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Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 58 gözaltı

ANKARA'da, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri'ndeki ekiplerin çalışmalarıyla belirlenen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 28 hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 2'si tutuklandı, 8'i ise etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest bırakıldı.

09.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:57
Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 58 gözaltı

ANKARA'da, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri'ndeki ekiplerin çalışmalarıyla belirlenen terör örgütü FETÖ/PDY'nin 28 hücre evine yapılan operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 2'si tutuklandı, 8'i ise etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest bırakıldı. 48 kişinin sorgulamasının devam ettiği operasyon sonucu tedirgin olan örgütün, şüphelilere 'Ellerinde bir şey yok, sakın etkin pişmanlıktan yararlanmayın' talimatı gönderdiği ortaya çıktı.

Ankara'da polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentte örgüt evleri yapılanmasını tekrar toparlamaya ve yurt dışından yönetilmek suretiyle yeni örgüt evleri kurmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, terör örgütünün güncel üniversite yapılanmasına bağlı 'ışık' veya 'hijyen' evleri olarak bilinen 28 hücre evi tespit edildi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin uzman ekiplerince yapılan çalışma sonucu belirlenen hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, sol terör örgütü içerikli dergiler, içki şişeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, FETÖ'nün sözde Türkiye imamı Mustafa Ö.'nün torunu E.Ö. ve eski Bitlis, Bayburt ve Batı Afrika imamının oğlu Y.Ö. ve Zonguldak Devrek sözde ilçe imamının oğlu ile eski Kızılay Bölge imamının oğlunun olduğu öğrenildi.

ÖRGÜT TEDİRGİN OLDUBu arada, örgütün operasyon başlar başlamaz tedirgin olduğu ve harekete geçtiği, gözaltında bulunan kadın şüpheliye kadın pedi arasında şifleri notlar gönderildiği, bir diğer şüpheliye de gözaltı uzatma kararı alındığı mahkeme çıkışı sırasında şifreli örgüt talimatı iletilmeye çalışıldığı tespit edildi. Örgütün bu girişimlerinde başarısız olunca bu kez kendilerine yakın avukatlar aracılığıyla şüphelilerle görüşerek, "Ellerinde bir şey yok, sakın etkin pişmanlıktan yararlanmayın" talimatı gönderdiği belirlendi. Ayrıca örgüt üyelerinin etkin pişman sayısının artması üzerine bu kez de sosyal medyada sahte hesaplar açarak işkence iftirasında bulunduğu ortaya çıktı.'ÖRGÜT EVLERİ 3- 4 KİŞİLİK GRUPTAN OLUŞUYOR'Gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ise örgüt evlerine para yardımının devam ettiğini, para teslim buluşmalarının market gibi kalabalık yerlerde olduğunu ve yurt dışından mesajlarla organize edilerek buluşmaların gerçekleştiğini söyledikleri öğrenildi. Ayrıca, hala katalog evliliği görüşmelerinin devam ettiğini açıklayan örgüt üyelerinin, terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'in videolarının internetten indirilerek izletilmesinin tercih edildiğini, kod ad kullanma konusunda hassas davranıldığını, örgüt evlerinin genellikle 3-4 kişilik gruplar oluştuğunu ve tahliye olanların yurt dışına kaçırılması gibi taleplerin yurt dışından organize edildiğini söyledikleri bildirildi.2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 2'si tutuklanırken, 8'i ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı. Diğer 48 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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