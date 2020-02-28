Ankara'da FETÖ'nün güncel üniversite yapılanmasına operasyon: 56 gözaltı

28.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:08

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 56 şüpheliyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel üniversite yapılanmasına yönelik 66 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonla 56 kişiyi gözaltına aldı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA