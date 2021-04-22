Son dakika haber: ANKARA'DA FETÖ'NÜN 'GAYBUBET' EVLERİNE OPERASYON 11 GÖZALTI

Son dakika habere göre ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen örgüt evlerine yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen örgüt evlerine yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerindeki örgüte ait 'gaybubet' evlerinde saklandıklarını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda görevlerinden ihraç edilen 1 başdenetçi, 1 komiser yardımcısı, 1 ateşe, 1 yarbay, 1 üsteğmen, 1 eczacı ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere firari 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı