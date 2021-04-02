Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
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Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltıANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i avukat, 2'si ihraç hakim toplam 14 şüphelinin, örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarını tespit etti. Haklarında gözaltına kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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