Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltıANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i avukat, 2'si ihraç hakim toplam 14 şüphelinin, örgüte ait hakim-savcı çalışma evlerinde kaldıklarını tespit etti. Haklarında gözaltına kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonu sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı