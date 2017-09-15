Ankara'da Fetö Gözaltıları

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı Kara Havacılık Komutanlığı personeline ve eğitimcilere yönelik gözaltı kararı alındı.

Ankara'da Fetö Gözaltıları

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı Kara Havacılık Komutanlığı personeline ve eğitimcilere yönelik gözaltı kararı alındı.

Kaynak: Dunya.com