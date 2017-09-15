Ankara'da Fetö Gözaltıları

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı Kara Havacılık Komutanlığı personeline ve eğitimcilere yönelik gözaltı kararı alındı.
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