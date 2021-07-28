Ankara'da FETÖ firarisi mahrem imam çift yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da FETÖ firarisi mahrem imam çift yakalandı

Ankara'da FETÖ firarisi mahrem imam çift yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan FETÖ firarisi mahrem imamlar B.Ü. ile eşi A.Ü. saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan FETÖ firarisi mahrem imamlar B.Ü. ile eşi A.Ü. saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan FETÖ firarisi B.Ü. ile eşi A.Ü.'nün, 4 yılı aşkın süredir Keçiören'deki kayıtsız adreste saklandıklarını tespit etti. B.Ü.'nün erkek polis memurlarından sorumlu emniyet mahrem imamı, A.Ü.'nün polis eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu ve her ikisinin 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlendi. Örgüt içerisinde kod adı kullanan çifte yönelik, 3 günlük takibin ardından operasyon düzenlendi. Baskında, B.Ü. ile A.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ firarisi çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

Son Dakika | Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti… Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Son Dakika | Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti… Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi
ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Fatma Girik Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da FETÖ firarisi mahrem imam çift yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:17:05. #1.14#

title