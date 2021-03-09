Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
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Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın

09.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:38
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın

ANKARA'da anavatanı Avustralya ve ABD olan sansargiller türünden 'feret' üretimi yapılan eve baskın yapıldı.

ANKARA'da anavatanı Avustralya ve ABD olan sansargiller türünden 'feret' üretimi yapılan eve baskın yapıldı. Evde kafesler içinde 51 adet feret tespit edilirken, hayvanların sahibi Boran E. ruhsat başvurusu  yaptıklarını ve üretim izni için beklediklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Boran E.'nin evine baskın düzenledi. Evde kafesler içindeki hayvanların, anavatanı Avustralya ve ABD olan sansargiller türünden 'feret' olduğu belirlendi. Kafeslerde, internet ortamında satılması yasak olan 51 feret tespit edildi. Evin sahibi Boran E. evraklarını göstererek, ruhsat başvurusu yaptıklarını ve üretim izni için beklediklerini söyledi. Boran E., 3 yıl önce Çekya'dan iki adet feret getirdiklerini ve hayvanlar üredikçe hobilerini işe dökmek için üretime başladıklarını ifade etti. DKMP 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanların yaşam şartlarını denetleyerek, ruhsat başvurusu ve evrakları incelemeye aldı. İnceleme sonucuna göre işlem yapılacağı belirtildi.  

MERDİVEN ALTI ÜRETİME KARŞI MÜCADELEEkiplerle birlikte denetime katılan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, yıllardır merdiven altı üretim konusunda ciddi mücadeleler verdiklerini söyledi. Danacıoğlu, "Üreten şahıs Ankara İl Tarım ve İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu, ön izni olduğunu beyan etti. Bizler üretime bu kadar karşıyken sokak hayvanları için mücadeleler verirken, bu hayvanının üretimi ne demek oluyor bunu anlamak dahi istemiyoruz. Bu hayvandan ev hayvanı olmaz, üretilen hayvanların evcil olarak üretildiğini ve evlere sahiplendirileceği söyleniyor. Evde bu hayvana nasıl bakılacak, bir küçük kafesin içerisinde ne amaçla evde bulundurulacak. Biz diğer hayvanların üretimi hakkında mücadele verirken, her gün yeni yeni cinslerin üretim aşamasında görmek artık bizleri yıpratıyor" dedi. FERET

Latince ismi Mustela putorius furo olan feret, sarsangiller familyasının bir türüdür. Kokarca ve gelincikler ile tür itibarıyla uzaktan akrabalıkları bulunmaktadır. Feret et ile beslenmekte olup bir kısım türlerinin yeşil bitkileri tükettiği gözlenmiştir. Bu hayvan türü görüntü itibarıyla şirin bir özelliğe sahiptir. Birçok renkte türleri bulunmakla birlikte boyu yaklaşık 55 santimetre kadardır. Bu uzunluğun yaklaşık 10-13 santimetresi kuyruğudur. Ağırlıkları 600 gram ile 3 kilogram arasındadır. Feretler her doğumda 3-7 arasında yavru dünyaya getirir.

 


- Ankara
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın
Ankara'da 'feret' üretimi yapılan eve baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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