Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
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Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza'da 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Coşkun idaresindeki 06 AT 7716 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RG 6894 plakalı araç 1640. Cadde ile 2164. Cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen iki otomobilde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Oğlunu okula götürüyordu

Öte yandan 06 AT 7716 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Coşkun'un 7 yaşındaki oğlu Ayaz'ı okula götürdüğü öğrenildi. Küçük çocuk kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı
Son dakika haberleri! Ankara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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