Ankara'da fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile aralarında Ankara'nın da bulunduğu 10 büyükşehirde toptancı hallerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı müfettişleri Yenimahalle'deki toptancı halinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta şube müdürlüğünde gıda fiyatlarına ilişkin evrak denetimi yaptı. Ekipler, tüm evrakları titizlikle inceleyip, fiyatlara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Tavşan, yüksek fiyat iddialarına ilişkin ise "Bu yıl meyve fiyatları yüksek gitti. Bunun nedeni rekoltenin az olması. Bir de kabul etmek lazım üretimden başlayan masraflar çok fazla. Burada birileri haksız kazanç sağlıyor mu; esas mesele bu" diye konuştu. Müfettişlerin haldeki fiyatlara ilişkin incelemeleri sürüyor.