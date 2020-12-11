Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 58 yaşındaki Halil Cantürk, fabrikaların sipariş verdiği makinaları 40 yıldır hem tasarlıyor hem de tek başına üretiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 58 yaşındaki Halil Cantürk, fabrikaların sipariş verdiği makinaları 40 yıldır hem tasarlıyor hem de tek başına üretiyor.

Çubuk Sanayi Sitesi'nde 120 metrekarelik iş yerinde bugüne kadar birçok fabrika için elektronik makine tasarlayıp üreten Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olmasına rağmen üretmeyi sevdiğini ve bu nedenle elden ayaktan düşene kadar üretmeye devam edeceğini söyledi.

Bant üzerinde bitirilmesi gereken işleri insan eli değmeden yapan makinalar imal ettiğini aktaran Cantürk, "Şu anda el kremleri ve kolonyalar için tıpa çakma ve kapak sıkma makinası üretiyorum. Bana iş söylendikten sonra mevcut makinalarla çalışabilecek makine yapıp, entegre ediyorum." diye konuştu.

Elindeki makinayı gösteren Cantürk, "Yaklaşık 2 aydır bu makinanın üzerinde çalışıyorum. Programını da yazıldıktan sonra hiç el değmeden tıpasını çakacak, kapağını kapatacak, yaptıklarını sayacak ve satışa hazır hale getirecek. Yurt içinde ve yurt dışında bir örneği yok. Olsaydı zaten hazır olanı alırlardı." ifadelerini kullandı.

Tek başına çalıştığı için makineleri kendisinin tasarlayıp ürettiğini, seri üretim ve pazarlanma noktasında büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Cantürk, şunları kaydetti:

"Benim yaptığım Ar-Ge'den ileri geçemedi. Hiçbir icadımdan seri üretime geçemedim. Bu yaptığımız makineleri seri üretime geçirsek hem ülkemiz için hem de bizim için çok iyi olur. Ticaretle ve pazarlamayla çok fazla ilgim yok. Nasıl yapılır, tam anlamıyla bilmiyorum. Benim 40 yıldır tabelam bile yok. Bugüne kadar ürettiğim makinaları bir firma imalata dönüştürse çok iyi yerlere gelinirdi. Tek başıma ve 120 metrekarede ben ancak bu kadar işler yapabiliyorum. Bu işi birileri devam ettirse iyi olur."

Ülkenin ilerlemesi ve dışa bağlı olmaması için meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerine önem verilmesi gerektiğine işaret eden Cantürk, "Çevremizde birçok üniversite var ama bizimle iletişime geçen kimse yok. Üretene destek veren de elinden tutan da yok. Ben, üretim noktasında bu ülkede katkı verecek çevrenin çıraklık merkezleri ve meslek liselerinin etkinliğinin artırılmasında görüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner