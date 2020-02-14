Ankara'da fabrikada çıkan yangın 4 saatte söndürüldü
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Ankara'da fabrikada çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, inşaat makineleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

14.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:37
Ankara'da fabrikada çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, inşaat makineleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, 4 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büğdüz Mahallesi'nde inşaat makineleri üretimi yapılan fabrikada dün akşam saat 20.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması  sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.


Kaynak: DHA
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