Ankara'da fabrika gibi çalışan liseden bir yılda 16 milyon lira ciro

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sıra, masa, dolap, deney seti ve dezenfektan üretimi yapan öğrenciler, geçen yıl okula 16 milyon lira kazandırdı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sıra, masa, dolap, deney seti ve dezenfektan üretimi yapan öğrenciler, geçen yıl okula 16 milyon lira kazandırdı.

Okulu ziyaret eden Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Lisenin Türkiye'de elde ettiği gelirle örnek gösterilen okullar arasında birinci sırada yer aldığını vurgulayan Dursun, "İlçe genelindeki 10 bin 500 öğrenciden 500'ü bu lisede eğitim görüyor. Okulumuz, sıra, masa, dolap, deney seti ve dezenfektan üretiminden 2021'de 16 milyon lira gelir elde etti." dedi.

Dursun, atölyelerde çalışan öğrencilerin aylık ortalama 1500-2000 lira kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Atölyeleri gezerken gençlerin nasıl çalıştığına şahit oluyorsunuz. Üretilen dezenfektanlar, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda okula gönderiliyor. Okulumuz, tam bir fabrika edasında çalışmada bulunuyor. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Böylesi çalışmalar, tüm eğitim camiasının göğsünü kabartıyor."