Ankara'da eylemcilere gözaltı



ANKARA - Ankara'da araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis izin vermedi.

Ankara'da araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için bir araya gelen gruba polis izin vermedi. 120 gün önce açlık grevi başlatan ve şu an tutuklu olarak yargılanan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için bir araya gelen grup, 'dağılın' uyarısını dikkate almayınca polis müdahale etti. Eylemcilerden 13'ü kadın 26 kişi gözaltına alındı.