Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu
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Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde, 18 Şubat'ta okula gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan S.D. (16), İzmir'de polisin kimlik sorgusunda bulundu.

25.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:01
Ankara'da evden kaçan genç kız İzmir'de bulundu

'nın ilçesinde, 18 Şubat'ta okula gitmek için evden çıkan, bir daha da alınamayan S.D. (16), 'de polisin kimlik sorgusunda bulundu.

Pursaklar'da oturan, anne ve babasıyla tartışma yaşadığı öne sürülen S.D.'nin telefonu, çok zaman geçirdiği gerekçesiyle ailesi tarafından alındı. Bir hafta önce okula gitmek için evden çıkan S.D., geri dönmedi. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken S.D., dün akşam saatlerinde İzmir'in Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin kimlik sorgusunda bulundu. S.D.'nin yanındaki B.S. (17) adlı erkek ise, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuyla gözaltına alındı. Bilgi verilen ailesi, İzmir'e gelerek kızları S.D.'yi teslim aldı. S.D. ve B.S.'nin, Ankara'dan birlikte geldikleri belirtildi.


Kaynak: DHA
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