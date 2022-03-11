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Ankara'da evden hırsızlık olayları azaldı

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Ankara'da evden hırsızlık olayları azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının son 5 yılda azaldığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte evden hırsızlık olaylarının son 5 yılda azaldığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Son 5 yılda almış olduğumuz önlemler ile birimlerimiz tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarılarak minimal seviyeye indirilmiştir." bilgisi verilerek, başkentte son 5 yılda evden hırsızlık olaylarıyla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, Ankara'da 2017'de 10 bin 821, 2018'de 3 bin 824, 2019'da 1671, 2020'de 896 ve 2021'de 751 evden hırsızlık olayı meydana geldi.

Başkentte, geçen yıl kaydedilen evden hırsızlık olayları 2017'ye oranla yüzde 93 azaldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter, Ankara, Güncel, Haberler

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