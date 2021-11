Ankara'da evde yangın çıktı, ev sahibi ile kiracı isyan etti: "Evlerimizi sürekli yakıyorlar"

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev sahibi ile kiracısı isyan etti. Ev sahibi Musa Yücel, "Her ay bir yangın çıkıyor. Bu şahıslar mahallemizde geziyorlar." ifadesini kullanırken kiracısı Mustafa Saçlı ise "Bu yangın ilk değil. Mahallede gezen tinerciler evlerimizi sürekli yakıyorlar" dedi.

Yangın, akşam 18.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Hacı Doğan Mahallesi'nde bulunan Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu evde çıkan yangın söndürülürken can kaybı yaşanmadı. Defalarca evinde yangın çıktığını belirten ev sahibi Musa Yücel, "Evimizin yandığının haberini aldık ve hemen geldik. Çıkan yangın ilk değil. Defalarca evimiz yandı. Her ay bir yangın çıkıyor. Yanan ev benim dedemden kalma bir ev. İçinde oturanlar da bizim komşularımız. Mahallemizde sürekli tekin olmayan şahıslar dolaşıyor. Bu şahıslar uyuşturucu kullanıyorlar. Her köşe bucakta yataklar var. Bu şahıslar mahallemizde geziyorlar. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Namaz kılmak için abdest aldığı sırada arkadaşlarının bağırması üzere yangını fark eden kiracı Mustafa Saçlı, "Ben kiracıyım evimde oturuyordum. Namaz kılmak için abdest alıyordum. Daha sonra arkadaşlar yangın var, diye bağırdılar ve dışarı çıktım. Sonra baktım ki ev yanıyor. Tam o sırada evde tüplerin olduğu aklıma geldi ve eve girdim. Eve girince üstüme yanan kalas düştü. Bu yangın ilk değil. Mahallede gezen tinerciler evlerimizi sürekli yakıyorlar" diye konuştu. - ANKARA