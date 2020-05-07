Ankara'da evde kumar oynayan 11 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırhan Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, kumar malzemeleri ve yaklaşık 40 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA