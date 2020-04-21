Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri - Haberler
Koronavirüs, Etimesgut, Ankara, Güncel

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseriANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 160 haneli sitenin sakinleri, şarkıcı Oğuz Boran'ın bahçede verdiği konser ile moral buldu.

21.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:49
Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 160 haneli sitenin sakinleri, şarkıcı Oğuz Boran'ın bahçede verdiği konser ile moral buldu.

Etimesgut ilçesindeki site yönetimi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyarak, günlerdir dışarıya çıkmayan site sakinleri için konser düzenledi. Şarkıcı Oğuz Boran, ekibiyle birlikte sahneye dönüştürülen havuzlu bahçede, site sakinlerine evde kalmaları için motivasyon konseri verdi. Yarısını sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların oluşturduğu sitenin sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak, Oğuz Boran'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar, balkonlarda çiftetelli oynayıp, halay çekerek moral buldu.

Site yöneticisi Hasan Ekim, dışarıya çıkamayan site sakinleri için sosyal bir eğlence düzenlediklerini söyleyerek "Komşularımızdan birisinin konser fikrine sıcak baktık. Sağ olsun kendisi sanatçıyı ve alanı hazırladı. Biz de pandemi dolayısıyla evlerine kapanan hem çocuklarımız, hem de büyüklerimiz için evde geçirdikleri günlerde bir nebze de olsa eğlendirmek adına bu konsere imkan sağladık" dedi. Şarkıcı Oğuz Boran da 24 yıllık müzik hayatında ilk defa böyle bir konser verdiğini ifade ederek, "Bu zorlu süreçte evlere tıkılıp kaldık. Koronavirüsten korunmak için dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Biz de evde kalan dostlarımıza motivasyon sağlamak ve onların bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu bilmeleri için böyle bir konser verdik. Çok güzel tepkiler aldık. 24 yıllık sanat hayatımda koronavirüs sayesinde ilk defa böyle bir konser verdim. Bu süreçte insanları müzikle motive ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti Haberler
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Fettah Can Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Loris Karius Lionel Messi Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 02:00:24. #1.14#
title