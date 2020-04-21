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Koronavirüs, Etimesgut, Ankara, Güncel

Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 160 haneli sitenin sakinleri, şarkıcı Oğuz Boran'ın bahçede verdiği konser ile moral buldu.

21.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:55
Ankara'da evde kalan site sakinlerine moral konseri
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan 160 haneli sitenin sakinleri, şarkıcı Oğuz Boran'ın bahçede verdiği konser ile moral buldu.

Etimesgut ilçesindeki site yönetimi, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uyarak, günlerdir dışarıya çıkmayan site sakinleri için konser düzenledi. Şarkıcı Oğuz Boran, ekibiyle birlikte sahneye dönüştürülen havuzlu bahçede, site sakinlerine evde kalmaları için motivasyon konseri verdi. Yarısını sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların oluşturduğu sitenin sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak, Oğuz Boran'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar, balkonlarda çiftetelli oynayıp, halay çekerek moral buldu.

Site yöneticisi Hasan Ekim, dışarıya çıkamayan site sakinleri için sosyal bir eğlence düzenlediklerini söyleyerek "Komşularımızdan birisinin konser fikrine sıcak baktık. Sağ olsun kendisi sanatçıyı ve alanı hazırladı. Biz de pandemi dolayısıyla evlerine kapanan hem çocuklarımız, hem de büyüklerimiz için evde geçirdikleri günlerde bir nebze de olsa eğlendirmek adına bu konsere imkan sağladık" dedi. 

Şarkıcı Oğuz Boran da 24 yıllık müzik hayatında ilk defa böyle bir konser verdiğini ifade ederek, "Bu zorlu süreçte evlere tıkılıp kaldık. Koronavirüsten korunmak için dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Biz de evde kalan dostlarımıza motivasyon sağlamak ve onların bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu bilmeleri için böyle bir konser verdik. Çok güzel tepkiler aldık. 24 yıllık sanat hayatımda koronavirüs sayesinde ilk defa böyle bir konser verdim. Bu süreçte insanları müzikle motive ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.


- Ankara

Kaynak: DHA

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