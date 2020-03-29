Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu - Drone Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.

Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü. (2) Kaynak: AA