Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu Sıhhıye-Kızılay istikameti boş sokaklar Kızılay meydanından görüntü Yollardan görüntü Otobüs duraklarından görüntü Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki...

Sıhhıye-Kızılay istikameti boş sokaklar Kızılay meydanından görüntü Yollardan görüntü Otobüs duraklarından görüntü Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü. Kaynak: AA