Ankara'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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Ankara'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

11.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:24
Ankara'da evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'inci katında Serhat Doğan'a ait dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden bina sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince balkonlardan merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Aralarında ev sahibinin karısı Alime ve 2,5 yaşındaki oğlu Egemen Doğan'ın da bulunduğu 8 kişi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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