Ankara'da evde 23 Nisan coşkusu
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Ankara'da evde 23 Nisan coşkusu

Ankara'da evde 23 Nisan coşkusuANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan öğrenciler, evlerinin balkon ve camlarını süsleyerek bayram coşkusunu yaşadı.

22.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:39
Ankara'da evde 23 Nisan coşkusu

Ankara'da evde 23 Nisan coşkusu

ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan öğrenciler, evlerinin balkon ve camlarını süsleyerek bayram coşkusunu yaşadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilerek, evden devam edilmesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini de etkiledi. Başkent'te, 23 Nisan'ı okullarında kutlayamayan öğrenciler, evlerinde çeşitli etkinlikler hazırladı. Her yıl okullarını süsleyerek bayram coşkusu yaşayan öğrenciler, bu kez evlerini süsleyip, bayraklarla donattı. Başkent'in hemen her yerinde binaların pencereleri, balkonları çocuklar ve aileleri tarafından balonlarla süslendi. Çocuklar, anne ve babalarıyla astıkları Türk bayraklarıyla 23 Nisan'ı kutlayarak bayram coşkusunu yaşadı.

'BU SEFER EVDE KUTLAYACAĞIZ'

Yenimahalle ilçesinde 2'nci sınıf öğrencisi Kayra Efe Vural, bayram için evlerini süslediklerini söyleyerek, "Aslında okulda yapıyorduk; ama bu sefer evde yapacağız. Evi süsledik. Okulda gösteri hazırlıyorduk. Evde de annemle şarkı söyleriz, oyun oynarız. Ödevlerimi yapıyorum, test çözüyorum. Kitap okuyorum. Ben evde kalıyorum, siz de evinizde kalın. Virüs yayılmasın" dedi.

Bayram coşkusunu ailesiyle evinde yaşayan Aleyna Tutan da "Virüsten dolayı 23 Nisan'ı evde geçiriyoruz. Hazırlıklar yapıyoruz. Arkadaşlarımı çok özledim. Arkadaşlarımla sosyal medyadan iletişim kurabiliyorum" ifadesini kullandı.

Ankara'da evde 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

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