Ankara'da esrar yetiştirilen eve operasyon: 1 gözaltı
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Ankara'da esrar yetiştirilen eve operasyon: 1 gözaltı

Ankara'da esrar yetiştirilen eve operasyon: 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel

ANKARA'da esrar yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda, 16 kök esrar, 30 gram kenevir tohumu, esrar yetiştirmekte kullanılan malzemeler ile 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

ANKARA'da esrar yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda, 16 kök esrar, 30 gram kenevir tohumu, esrar yetiştirmekte kullanılan malzemeler ile 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alındı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İleri Mahallesi Dokuz Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde esrar yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 16 kök esrar fidesi, 30 gram kenevir tohumu, 2 bitki yetiştirme ışığı, 1 bitki kurutucusu, 1 reflektör, 1 nem ölçer ile 4 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan A.D. (44), silahların ve uyuşturucu maddelerin kendine ait olduğunu itiraf etti. A.D. hakkında, 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu' ile 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı. A.D.'nin ayrıca, 2 kasten yaralama, 2 tehdit, 2 hakaret, 1 konut dokunulmazlığının ihlali ve 1 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ihlalinden suç kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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