Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi
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Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

07.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:42
Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

ANKARA'da, Adem Öztürk'ün (55) tabanca ile ateş ederek öldürdüğü eşi Nefik (50), çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk (26) toprağa verildi.

ANKARA'da, Adem Öztürk'ün (55) tabanca ile ateş ederek öldürdüğü eşi Nefik (50), çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk (26) toprağa verildi.

Taksi durağında değnekçi olarak çalışan Adem Öztürk, dün gece Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde oturdukları evde oğlu Selahaddin Öztürk ile tartıştı. Adem Öztürk, tartışma sırasında oğlu ile birlikte eşi Nefik ve Seher Öztürk'e de tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Adem Öztürk, kısa süre sonra gelen polis ekipleri tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERAnkara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve çocukları için Karşıyaka Mezarlığı'nda Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Nefik Öztürk ve çocukarının cenazeleri, kılınan cenaze namazlarından sonra Bağlum Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Eşi ve iki çocuğunu öldüren Adem Öztürk'ün, polisteki işlemleri sürüyor. Adem Öztürk ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk ile uyuşturucu kullanması nedeniyle tartıştıklarını, oğlunun kendisini darbettiğini, eşi ve kızının da onu savunduklarını, bu yüzden üçünü de öldürdüğünü söylediği belirtildi. Çiftin bir çocuklarının daha bulunduğu; ancak olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi
Ankara'da eşinin öldürdüğü kadın ve iki çocuğu toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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