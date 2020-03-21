Ankara'da eşini iple boğan kadın ve oğlu tutuklandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi İsmail Katar'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M.C. Katar, tutuklandı.
21.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:16
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi İsmail Katar'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E. Katar ile oğlu M.C. Katar, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, E. Katar ile eve geç saatte alkollü geldiği öne sürülen eşi İsmail Katar arasında tartışma çıktı.
Evdeki çocukların da uyanmasıyla sözlü tartışmanın arbedeye dönüştüğü kavganın ardından E. Katar'ın kocasını iple boğarak öldürdüğü iddia edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan E.Katar ile oğlu M.C. Katar, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA