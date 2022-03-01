Ankara'da eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Başkentte 21 Şubat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini, çalıştığı okulda mesai bitimi bıçaklayarak öldüren ve olay sonrası firar eden Mehmet K, polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.

Sincan ilçesinde 21 Şubat'ta bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından bıçaklanmış; zanlı, olay sonrası kaçarken Gülsüm K. hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Mehmet K'nin Sincan'da saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ilk beyanda, eşinin kendisinden boşanmak istediğini ama kendisinin istemediğini belirterek aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla eşine saldırıp kaçtığını belirtti.

Daha önce de yaralama suçundan kaydı bulunan ve bu suçtan dolayı cezaevinde yattığı öğrenilen Mehmet K'nin, yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmayarak kimse ile irtibata geçmediği öğrenildi.

Zanlının Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.