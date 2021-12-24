Ankara'da eşi ve iki çocuğunu öldüren sanığa müebbet ve 36 yıl 8 ay hapis cezası

ANKARA (AA) - Ankara'da eşi ve iki çocuğunu tabancayla öldüren sanık, "kasten öldürme suçundan" müebbet ve 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Adem Öztürk ve avukatı ile müşteki Sergen Öztürk katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Sanık Öztürk, "Çok pişmanım, oğullarım uyuşturucu satıyorlardı ve beni öldürmek için plan yapmışlardı. Büyük oğlumun 29, küçük oğlumun 19 dosyası var. Başka yol bulamadım. Ailem sürekli bana hakaret ve küfür etti. Kızım suratıma tükürdü. Ben olayın yaşandığı gün bile evime alışveriş yapıp gittim. Ailem bir olup beni öldürme planı yaptı." iddiasında bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanık Öztürk'e kızı Seher Öztürk'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, oğlu Selahaddin'e karşı "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay ve eşi Nefik Öztürk'e yönelik aynı suçtan 20 yıl hapis cezası verdi.

Olayın geçmişi

Taksici Adem Öztürk (55), 6 Kasım 2020'de eşi Nefik (50), çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk'ü (26) tabancayla öldürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk hakkında "kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açmıştı.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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