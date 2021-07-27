Ankara'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Ankara'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı.

Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde unlu mamuller dükkanının sahibi H.A. (25) ile aynı iş yerinde çalışan eşi K.A. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmada H.A, eşini tabancayla ateş ederek yaraladı.

H.A. olay yerinden kaçarken K.A, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında çiftin 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun da iş yerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Simitçiden art arda silah sesleri geldi! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde vurdu
Simitçiden art arda silah sesleri geldi! Tartıştığı eşini, 2 çocuğunun gözü önünde vurdu
Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi
Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi
Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Ankara'da bir kişi, kanser hastası karısını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Düm Tek Tek Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Mesut Özil Burak Elmas Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 18:25:34. #1.14#

title