Ankara'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi altına alındı.

Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde unlu mamuller dükkanının sahibi H.A. (25) ile aynı iş yerinde çalışan eşi K.A. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmada H.A, eşini tabancayla ateş ederek yaraladı.

H.A. olay yerinden kaçarken K.A, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay sırasında çiftin 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğunun da iş yerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş