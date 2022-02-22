Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

AA, Ahmet Güler - Güncel
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Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haber: Ankara'nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K'nin cenazesi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından çalıştığı okulda öldürülen temizlik görevlisi Gülsüm K'nin cenazesi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Sincan'da dün eşi Mehmet K. tarafından öldürülen 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Gülsüm K'nin cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Mut Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Gülsüm K'nin cenazesinin yarın Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Gülsüm K'nin kuzeni Halil Acar, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifinin olmadığını belirterek, "Emanetimizi aldık geldik. Mut Devlet Hastanesinin morguna koyduk. Yarın öğle namazından önce toprağa defnedeceğiz. Çok üzgünüz. Acımız büyük, tarifi yok. Hep televizyonlardan izler, duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Ateş düştüğü yeri yakıyor." diye konuştu.

Olay

Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet K. (33) tarafından dün okul içerisinde bıçaklanmış, kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

Son dakika haberleri: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'e getirildi

AA / Ahmet Güler - Güncel

Adli Tıp, Sincan, Mersin, Ankara, Güncel, Haberler

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