Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinayete kurban giden Deniz Öngür, toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti.



Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Dursun Öngür tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Deniz Öngür'ün naaşı öğle namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde gözyaşına boğulan kadının kızları ve yakınları sinir krizi geçirdi. Deniz Öngür'ün kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti. Küçük kızı Esin Öngür ise acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Deniz Öngür'ün ablası da yaşanan olaylara tepki gösterdi.



Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Öngür, evi terk etti. Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö., sık sık tehditlerde bulundu. Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Öngür, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Öngür, eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Öngür'ü başından vurup, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Öngür ve Dursun Öngür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze namazı öncesi Deniz Öngür'ün annesi ve babası yaşanan olayla ilgili yetkilere sitemde bulunarak kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA