Ankara'da engelli sporcular, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi
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Ankara'da engelli sporcular, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi

Ankara'da engelli sporcular, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde engelli sporcular, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi, Engelliler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla uçurtma uçurup, renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde engelli sporcular, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi, Engelliler Haftası'na dikkat çekmek amacıyla uçurtma uçurup, renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nün engelli sporcuları, Engelliler Haftası dolayısıyla aldıkları özel izinle, "engelsiz yaşam farkındalık" programı düzenledi.

Kulübün engelli sporcuları, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'ndaki sokak hayvanlarını besledi.

Antrenörlerin de eşlik ettiği programda, sokak hayvanlarıyla ilgilenen engelliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Çubukabad Parkı'na giden engelli sporcular, kendilerine Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hediye edilen uçurtmaları uçurup, renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, yaptıkları etkinlikle hayvan sevgisinin engel tanımadığını gösterdiklerini söyledi.

Engelli sporcuların sokak hayvanlarını kendi elleriyle beslediğini ve sevdiğini ifade eden Koçyiğit, "Çocuklarımız için değişik bir etkinlik oldu. Küçük çaplı da olsa engellilerimizin gönüllerini de almış olduk." dedi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Aysel Neşeli de amaçlarının engellilerin daha iyi bir gün geçirmelerine katkı vermek olduğunu bildirdi.

Engelli sporculardan Mehmet Ali Etli de köpekleri çok sevdiğini belirterek, "Onları beslemek için bugün buraya geldim. Kendim de evde köpek besliyorum. Çok mutlu oldum bugün." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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