Ankara'da engelli öğretmenlerden atanma talebi

Ankara'da atama bekleyen bir grup engelli öğretmen, 24 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS) önce şubat ayında atama yapılmasını talep etti.

ANKARA (AA) - Ankara'da atama bekleyen bir grup engelli öğretmen, 24 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından ( Ekpss ) önce şubat ayında atama yapılmasını talep etti.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen gruptakiler adına basın açıklaması yapan Zeynep Akça, göreve başlamak için atama bekleyen 2 bin engelli öğretmen bulunduğunu söyledi.

Akça, "Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, aile kurmak ve mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Bizler artık evimizde değil sınıfımızda olmak istiyoruz. 2 bin engelli öğretmen olarak 24 Nisan'da yapılacak EKPSS'den önce şubat ayında da atama yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.