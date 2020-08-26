Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi
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Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildiANKARA'da paraya ihtiyacı olan emeklilere yüzde 200 ile 400 lira arası faiz uygulayarak para verip, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalatarak maaşlarına el koyan çete çökertildi.

Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi
26.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:16

Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

ANKARA'da paraya ihtiyacı olan emeklilere yüzde 200 ile 400 lira arası faiz uygulayarak para verip, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalatarak maaşlarına el koyan çete çökertildi. Gözaltına alınan 7 çete üyesinin, kuyumcu tabelası astıkları iş yerinde emeklilere muvafakatname imzalattırdıkları, ardından icra takibi başlatarak maaşlarına haciz koydurdukları belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok emeklinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Keçiören ilçesinde kuyumcu tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği, maaşlarına el konulduğu belirlendi. İş yerine düzenlenen operasyonda Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda farklı bankalara ait birçok pos cihazı, kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzasının bulunduğu faturalar, imitasyon olduğu belirlenen altın görünümlü takılar, kasa defterleri, emeklilere ait icra takibi evrakları, işlem kayıtlarının tutulduğu bilgisayar ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı 'gizli ajandalar' ele geçirildi.

100'ÜN ÜZERİNDE EMEKLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Operasyonun ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde emekli, polise  başvurarak çete üyelerinden şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda çetenin yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre çete üyelerinin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından para kesilebilmesi için muvafakatname imzalattırarak maaşlarının tamamına hacız koydukları belirlendi. Çetenin, verdikleri ana paraya yüzde 200 ila 400 lira arasında değişen oranda faiz uyguladıkları, 10 bin lira alan emeklilerin maaşlarından 40 bin lira kesinti yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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