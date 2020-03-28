Ankara'da elektrik direğinde patlama
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Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Ankara'da elektrik direğinde patlama

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde art arda meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu.

28.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:27
Ankara'da elektrik direğinde patlama

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik direğinde art arda meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Patlama anları, kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara'nın Keçiören İlçesi Şenlik Mahallesinde bulunan Gürkan Sokak'ta meydana geldi. Gürkan Sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle arka arkaya birçok patlama oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Evlere ve park halindeki araçlara yakın bir yerde bulunan elektrik direğindeki patlamalar sokakta paniğe neden olurken, patlama anları da kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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