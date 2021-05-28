Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi
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Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi.

Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi. Ele geçirilen bitkiler imha edilirken, ekimi yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Polatlı ilçesinin Beşköprü Mahallesi'nde N.A. isimli bir kişinin kendine ait olan 2 bin 600 metrekare arazisine izinsiz olarak 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ektiğini tespit eden jandarma ekipleri, N.A. hakkında adli işlem başlattı. Ele geçirilen bitkilerin ise yakılarak imha edildiği belirtildi.

Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi
Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi
Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi
Ankara'da ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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