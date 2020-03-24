Ankara'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı 2 yaralı Ankara'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralıANKARA'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı.

Ankara'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

ANKARA'da, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhası direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan 1 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı ODTÜ kavşağında meydana geldi. Kızılay yönüne giden Mert Yaşar yönetimindeki 34 EL 9146 plakalı otomobil, varyant girişindeki yön levhasının direğine çarptı. Yaşar, yaklaşık 50 metre ileri sürüklenen otomobilden hafif yaralı halde çıktı. Yanındaki Rıvan isimli arkadaşı ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kurtarılan yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Mert Yaşar da ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yaşar'ın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA