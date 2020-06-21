Ankara'da eğlence merkezine baskın 36 kişiye para cezası
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Ankara'da eğlence merkezine baskın 36 kişiye para cezası

Ankara'da eğlence merkezine baskın: 36 kişiye para cezasıANKARA'da gece geç saatlerde bir eğlence merkezindeki toplam 36 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin TL para cezası uygulandı.

21.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:02

Ankara'da eğlence merkezine baskın: 36 kişiye para cezası

ANKARA'da gece geç saatlerde bir eğlence merkezindeki toplam 36 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin TL para cezası uygulandı.

Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence merkezinin gece saatlerinde açık olduğunu belirledi. Polis ekipleri, söz konusu adrese gittiklerinde kapı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini tespit etti. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, 36 kişi bulunan eğlence mekanındaki kişilere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten para cezası kesti. 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira para cezası kesildi.

Ankara'da eğlence merkezine baskın 36 kişiye para cezası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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