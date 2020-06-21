Ankara'da eğlence merkezine baskın; 36 kişiye 'koronavirüs' cezası ANKARA'da, gece saatlerinde eğlence merkezinde bir araya gelen 36 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin 400 lira TL ceza uygulandı.

ANKARA'da, gece saatlerinde eğlence merkezinde bir araya gelen 36 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 113 bin 400 lira TL ceza uygulandı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence merkezinin gece saatlerinde açık olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, adrese gittiğinde, kapının kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirledi. Bunun üzerine eğlence merkezine giren ekipler, içeride 36 kişinin olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından içerideki kişilere, 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek'ten toplam 113 bin 400 liralık para cezası kesildi.

Kaynak: DHA