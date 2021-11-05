Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da 1000 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi.

Çeşitli birimlerden 300 ekipten oluşan 1000 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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