Ankara'da eğlence mekanlarına müzik yasağı denetimi
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Ankara'da eğlence mekanlarına müzik yasağı denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da eğlence mekanlarına yeni normalleşme kapsamında gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağı denetimleri yapıldı.

Ankara'da eğlence mekanlarına yeni normalleşme kapsamında gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağı denetimleri yapıldı.

Ankara'da Korona virüs salgını tedbirlerine ilişkin uygulanan kademeli normalleşme kapsamında saat 24.00'ten itibaren getirilen müzik yasağı polis ekiplerince denetlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde kent genelinde yapılan denetimlere çok sayıda polis ekibi katıldı. Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, saat 24.00'den sonra getirilen müzik yasağı nedeniyle 45 eğlence mekanında asayiş uygulaması ve denetim gerçekleştirdi. Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan denetimlerde ekipler, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken, vatandaşları korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirdi. Kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine de idari para cezası uygulandı.

Ankara'da eğlence mekanlarına müzik yasağı denetimi
Ankara'da eğlence mekanlarına müzik yasağı denetimi
Ankara'da eğlence mekanlarına müzik yasağı denetimi
Ankara'da eğlence mekanlarına müzik yasağı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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