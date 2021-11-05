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Ankara'da eğlence mekanlarına denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da eğlence mekanlarına denetim

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarına polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetim gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 300 ekipten oluşan bin polisin katıldığı uygulamalarda eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı. Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri hatalı park yapanlara ise cezai işlem uygulayarak otomobilleri otoparka çekti. - ANKARA

Ankara'da eğlence mekanlarına denetim

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