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Ankara'da eğlence mekanları denetlendi

Ankara'da eğlence mekanları denetlendi
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Ankara'da 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

ANKARA (AA) - Ankara'da 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Çankaya ilçesinde bulunan eğlence mekanları denetlendi. Çeşitli birimlerden 50 ekipten oluşan 300 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Denetime zabıta ekipleri de katıldı.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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