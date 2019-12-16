Ankara'da eğlence mekanında yangın
Haberler » Güncel » Ankara'da eğlence mekanında yangın - Haber

Ankara'da eğlence mekanında yangın

Ankara'da bir eğlence mekanında yangın çıktı.

16.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:06
Ankara'da eğlence mekanında yangın

'da bir eğlence mekanında yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması bir faciayı önledi.

Olay, Ankara'nın ilçesi Meşrutiyet Mahallesinde bulunan Karanfil Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının mutfak kısmında yangın çıktı.

İki kişi dumandan etkilendi

Yangının büyümesiyle dumanlar, iş yerini ve iş yerinin bulunduğu binayı sardı. Öte yandan, yangın çıktığı sırada binada bulunan ve güvenlik görevlisi oldukları öğrenilen iki kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması ise bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine , itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de iş yerindeki yoğun dumanı tahliye ederek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta tedavi altına alındı.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Ankara'da eğlence mekanında yangın
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler