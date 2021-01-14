Ankara'da eğlence mekanına çevrilen evdeki 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
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Ankara'da eğlence mekanına çevrilen evdeki 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

14.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:40
Ankara'da eğlence mekanına çevrilen evdeki 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.

Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi Osman Ö'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.

Osman Ö'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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