Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı
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Ankara, Sağlık

Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı Ankaralılar eczanelerden ücretsiz maskelerini almaya başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretsiz maske dağıtımı Ankara'da resmen başladı.

10.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:35
Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Ankaralılar eczanelerden ücretsiz maskelerini almaya başladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretsiz maske dağıtımı Ankara'da resmen başladı. Telefonuna mesaj gelen vatandaşlar maskelerini almak için e yakın eczaneye başvurdu.

Türkiye'de yeni tip korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen uygulama ile 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurmuştu. Ankara'da ücretsiz maske dağıtımı da bugün itibariyle resmen başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların telefonlarına maskelerini bulundukları il içindeki eczanelerden alabileceği mesajları gelmeye başladı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczaneye giderek TC kimlik numaralarını sisteme kaydettiren vatandaşlar cep telefonlarına gelen doğrulama koduyla ücretsiz maskelerini alabiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eczacı Eylem Duygu Erdeve, "Bizim reçetem uygulamamız var. O uygulamada yei bir buton aktivite edildi bugün. Onun üzerinde biz vatandaşın TC kimlik numarasına ve telefonuna gönderilen şifreyi giriyoruz. Hastaya haftalık 5 tane maske bu şekilde teslim ediyoruz" dedi.

Şu a için uygulamada 50 ile 65 yaş arası vatandaşların yararlanabildiğini belirten Erdeve kısa süre içinde yaş aralığının genişletileceğini ifade etti.

Telefonundaki kod ile maskesini almak için eczaneye gelen Halil İbrahim Pektürk, Sağlık Bakanlığından cep telefonuna gelen kod ile eczaneye geldiğini söyleyerek, "5 tane maske aldım. Kod yaklaşık 1 saat önce geldi. Bir dahaki hafta başka bir kod gelecekmiş ve herhangi bir eczaneden maskemim alabilirmişim" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar piyasada maske bulamadığını belirten Pektürk, uygulamanın çok iyi olduğunu ifade ederek, "Çok kolaylık sağladı. Ücretsiz alıyoruz. Malum 50 kuruşluk maskeyi 5 liraya 10 liraya alıyorduk. 1 hafta için 5 tane de yeterli bir sayı. Uygulama çok kolaylık sağlıyor. İşim olmadığı zama evden dışarı çıkmıyorum ama çıktığım zaman toplu taşıma kullandığım içi mecburen maskeli binmem gerekiyor" dedi.

Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Kaynak: İHA

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